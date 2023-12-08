США створюють вигідні умови для України в переговорах із РФ. Сподіваються на 2024 рік

Американський чиновник з адміністрації Байдена вважає, що у 2024 році Україна буде здатна розпочати новий контрнаступ з допомогою США

Джонатан Файнер (Фото: ЕРА/Carlos Ortega)

Перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер на безпековому форумі в Аспені заявив, що Сполучені Штати докладають зусиль, щоб у 2024 році Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для неї умовах.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке становище, щоб Росії довелося ухвалювати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами, чи зіткнутися з сильнішою Україною", – сказав він.

На думку Файнера, наступного року ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ, оскільки спиратимуться на "потужнішу промислову базу США і Європи, які нарощуватимуть потужності свого ВПК, а також самої України".

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.

12 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

Читайте також: Кулеба про переговори з Росією: Я не відчуваю жодного тиску з боку Заходу щодо цього