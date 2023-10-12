Кулеба про замороження війни: Хтось справді вірить, що лише Україна буде під загрозою?

Росії треба не дати заморозити конфлікт, адже вона використає паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-звернення до німецького аналітичного центру Zentrum Liberale Moderne, передає пресслужба відомства.

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"Якщо піти за таким небезпечним сценарієм, рівень пропаганди в Росії лише зростатиме за ці чотири роки. Ненависть до України, інших країн Європи, інших народів надалі збільшуватиметься. Російська ультранаціоналістична, фашистська, реваншистська риторика стане ще більш отруйною", — сказав він.

Міністр запитав: чи справді хтось вірить, що за таких умов "лише Україна буде під загрозою нової хвилі агресії у 2028 році".

У своїй промові очільник зовнішньополітичного відомства нагадав про слова президента Володимира Зеленського, що "якщо РФ дати паузу та не підвищувати тиск", то до 2028 року країна-агресор відновить свій військовий потенціал і буде готовою до нової хвилі агресії.

"Ми всі маємо усвідомлювати, що на кону. Цілі Кремля набагато ширші за Україну. Разом ми здатні уникнути гіршого сценарію. Це важкий, але досяжний шлях. Шлях до перемоги України", — додав Кулеба.

18 серпня 2023 року у Держдепі США заявили, що перемога над Росією у війні – це повне виведення російських військ із території України.

4 жовтня Кулеба заявив, що РФ треба перемагати на полі бою, а тільки потім можливі переговори.

4 жовтня Кулеба заявив, що РФ треба перемагати на полі бою, а тільки потім можливі переговори. 9 жовтня очільник МЗС сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.

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