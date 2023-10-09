Кулеба про переговори з РФ: Мій мозок зайнятий іншими проблемами. Цього немає навіть на горизонті

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якщо хтось наважиться заговорити з ним про територіальні поступки України, то "розмова буде неприємною". Про це він повідомив в інтерв'ю Forbes Україна.

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За його словами, необхідне виведення російських військ з території України, оскільки лише тоді Київ зрозуміє, що Москва реально налаштована на переговори.

Він зазначив, що навіть це не означатиме автоматичної згоди на переговори.

"Занадто часто Росія обманювала нас, європейців, американців, щоб їй можна було повірити з першого слова чи кроку. Мій мозок зараз займається вирішенням нагальних проблем. На горизонті ще не з'явилися подразники, щоб мій мозок переключився на цю", – сказав Кулеба.

Дипломат наголосив, що поки Україна не вийде на кордони 1991 року, можна навіть не думати про те, щоб пропонувати будь-які територіальні поступки.

"Якщо хтось наважиться зі мною про таке поговорити, у нас буде неприємна розмова", – резюмував глава МЗС.

У Держдепі США переконані, що перемога над Росією у війні – це повне виведення російських військ із території України.

В офісі президента тверда позиція щодо формули миру. Заступник голови ОП Ігор Жовква заявляв, що в Україні має бути лише "український план миру", а не "ватиканський", "китайський", "африканський".

Глава МЗС Кулеба: Росія веде геноцидну війну. Треба перемогти її на полі бою, потім — на переговори.

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