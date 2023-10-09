Кулеба про переговори з РФ: Мій мозок зайнятий іншими проблемами. Цього немає навіть на горизонті
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якщо хтось наважиться заговорити з ним про територіальні поступки України, то "розмова буде неприємною". Про це він повідомив в інтерв'ю Forbes Україна.
Він зазначив, що навіть це не означатиме автоматичної згоди на переговори.
"Занадто часто Росія обманювала нас, європейців, американців, щоб їй можна було повірити з першого слова чи кроку. Мій мозок зараз займається вирішенням нагальних проблем. На горизонті ще не з'явилися подразники, щоб мій мозок переключився на цю", – сказав Кулеба.
Дипломат наголосив, що поки Україна не вийде на кордони 1991 року, можна навіть не думати про те, щоб пропонувати будь-які територіальні поступки.
"Якщо хтось наважиться зі мною про таке поговорити, у нас буде неприємна розмова", – резюмував глава МЗС.
- У Держдепі США переконані, що перемога над Росією у війні – це повне виведення російських військ із території України.
- В офісі президента тверда позиція щодо формули миру. Заступник голови ОП Ігор Жовква заявляв, що в Україні має бути лише "український план миру", а не "ватиканський", "китайський", "африканський".
- Глава МЗС Кулеба: Росія веде геноцидну війну. Треба перемогти її на полі бою, потім — на переговори.
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