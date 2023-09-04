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Кулеба: Росія веде геноцидну війну. Треба перемогти її на полі бою, потім – на переговори

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04.09.2023, 22:50
Кулеба: Росія веде геноцидну війну. Треба перемогти її на полі бою, потім – на переговори - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у виступі перед послами Австрії запевнив, що перш ніж сісти з Росією за стіл переговорів, її треба перемогти на полі бою, оскільки країна-агресор веде загарбницьку геноцидну війну проти України.

За його словами, українська армія вже частково прорвала російську оборону на півдні, і Україна продовжуватиме деокуповувати свої землі.

Кулеба підкреслив, що припинення вогню зараз лише дасть країні-агресору перепочинок, щоб потім знову відновити бойові дії.

"Деякі війни – це не просто конфлікти чи територіальні суперечки. Це загарбницькі геноцидні війни, які не можуть бути припинені простим запрошенням воюючих сторін за стіл переговорів. Війна Росії проти України є саме таким випадком. Її потрібно виграти на полі бою, перш ніж Росія серйозно замислиться про мирні переговори", – сказав міністр.

На його переконання, "справедливий" мир має означати відновлення територіальної цілісності України, а сталий – неспроможність Росії здійснити новий напад на Україну та решту Європи.

Читайте також: Контрнаступ. Пані посол Британії "не вірить", що Захід підштовхує Україну до переговорів із Росією

Мілана Головань
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війнаДмитро Кулебапереговори
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