Кулеба: Росія веде геноцидну війну. Треба перемогти її на полі бою, потім – на переговори

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у виступі перед послами Австрії запевнив, що перш ніж сісти з Росією за стіл переговорів, її треба перемогти на полі бою, оскільки країна-агресор веде загарбницьку геноцидну війну проти України.

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За його словами, українська армія вже частково прорвала російську оборону на півдні, і Україна продовжуватиме деокуповувати свої землі.

Кулеба підкреслив, що припинення вогню зараз лише дасть країні-агресору перепочинок, щоб потім знову відновити бойові дії.

"Деякі війни – це не просто конфлікти чи територіальні суперечки. Це загарбницькі геноцидні війни, які не можуть бути припинені простим запрошенням воюючих сторін за стіл переговорів. Війна Росії проти України є саме таким випадком. Її потрібно виграти на полі бою, перш ніж Росія серйозно замислиться про мирні переговори", – сказав міністр.

На його переконання, "справедливий" мир має означати відновлення територіальної цілісності України, а сталий – неспроможність Росії здійснити новий напад на Україну та решту Європи.

У Держдепі США переконані, що перемога над Росією у війні – це повне виведення російських військ з території України.

В Офісі президента тверда позиція щодо формули миру. Заступник глави ОП Ігор Жовква заявляв, що в Україні має бути тільки "український план миру", а не "ватиканський", "китайський", "африканський" тощо.

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