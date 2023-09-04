Кулеба: Россия ведет геноцидную войну. Надо победить ее на поле боя, потом – на переговоры

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в выступлении перед послами Австрии заверил, что прежде чем сесть с Россией за стол переговоров, ее нужно победить на поле боя, поскольку страна-агрессор ведет захватническую геноцидную войну против Украины.

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По его словам, украинская армия уже частично прорвала российскую оборону на юге, и Украина будет продолжать деоккупировать свои земли.

Кулеба подчеркнул, что прекращение огня сейчас лишь даст стране-агрессору передышку, чтобы потом снова возобновить боевые действия.

"Некоторые войны – это не просто конфликты или территориальные споры. Это захватнические геноцидные войны, которые не могут быть прекращены простым приглашением воюющих сторон за стол переговоров. Война России против Украины является именно таким случаем. Ее нужно выиграть на поле боя, прежде чем Россия серьезно задумается о мирных переговорах", – сказал министр.

По его убеждению, "справедливый" мир должен означать восстановление территориальной целостности Украины, а устойчивый – неспособность России совершить новое нападение на Украину и остальную Европу.

В Госдепе США убеждены, что победа над Россией в войне – это полный вывод российских войск с территории Украины.

В Офисе президента твердая позиция по формуле мира. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявлял, что в Украине должен быть только "украинский план мира", а не "ватиканский", "китайский", "африканский".

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