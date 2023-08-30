Контрнаступление. Посол Британии "не верит", что Запад толкает Украину к переговорам с РФ

Едва ли западные союзники подталкивают Украину к началу переговоров с Москвой о прекращении боевых действий, хотя так может кому-то показаться из-за последствий весеннего нарратива о "быстром контрнаступлении"; по крайней мере, "это не о Британии", сообщила в интервью BBC News Україна посол страны в Киеве Мелинда Симмонс.

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По словам дипломата, такой нарратив существует якобы из-за того, что весной говорили о контрнаступлении как о "мощном [и быстром] рывке вперед", и общество ожидало именно таких действий, которые в итоге не произошли: работа по прорыву обширных линий обороны противника – долгая, изнурительная и кровавая операция.

"Это неизбежный этап такого нарратива, и это не играет на пользу ситуации", – сказала она.

Симмонс добавила, что не согласна с тем, что причина, "почему все страны якобы сошлись на этой мысли – это чтобы подталкивать Украину к переговорам".

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"Как представитель Британии, могу сказать вам, что это не о нас. Наш премьер четко заявил: что мы будем стоять с Украиной столько, сколько будет нужно. Так оно и есть. Так что я не верю в это, и это не отвечает тому, как Британия работает с Украиной. И не думаю, что это относится к тому, как G7 работает с Украиной. Или как НАТО работает с Украиной", – отметила она.

Глава британской дипмиссии в Киеве "не сомневается", что "некоторые" страны (например) хотели бы подтолкнуть Киев к переговорам.

По ее словам, это одна из причин, почему мирный план президента Владимира Зеленского на 10 пунктов – "хорошая и важная инициатива, которая пытается расширить консенсус насчет территориальной целостности Украины, и Украина должна продолжать эту интенсивную дипломатическую работу".

30 августа экс-министр иностранных дел Литвы Линкявичюс заявил, что в мире активизировались попытки принуждения Украины к переговорам с Россией.

Симмонс заявила, что Киеву нужно постоянно доказывать, что он — ценный партнер, и не стоит говорить о Западе как о едином организме, лучше говорить о группах стран — G7, НАТО и т.д.

По ее словам, временно оккупированный Крым якобы потерял свой "особый статус" (в восприятии Запада) после начала большой войны РФ против Украины.

С 29 на 30 августа 2023 года произошла самая разрушительная атака на тылы России: горели самолеты на аэродроме в Пскове, был прилет по в/ч ГРУ и заводу микроэлектроники, взрывы в других местах. ГУР подтверждает уничтожение четырех Ил-76.

Американский топ-генерал Милли считает, что россиян выбьют из Украины, но предполагает переговоры.

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