Посол Британии: Украине нужно постоянно доказывать, что она — ценный партнер для союзников
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Киеву нужно постоянно доказывать, что он — ценный партнер. Об этом она сообщила в интервью BBC.
"И одна из вещей, которую приходится делать Украине, — это снова и снова доказывать, что она — ценный партнер для огромного разнообразия стран, оказывающих поддержку: военную, финансовую. Ведь эти страны подключаются и оказывают такую поддержку впервые в истории. Украинцам сложно понять, почему Украине нужно постоянно показывать миру, что именно это и нужно делать", — сказал Симмонс.
Дипломат отметила, что может понять украинцев эмоционально, но необходимо смотреть на ситуации глазами иностранных правительств, которые передают деньги и вооружения.
"Там нет места для эмоциональных разговоров. Это должен быть стратегический, четкий, конкретный разговор. И в нем должна идти речь не только о борьбе, но и о преданности Украины своим институтам, справедливости, прозрачности. Как бы тяжело ни было это слышно", — резюмировала она.
- 12 июля на саммите НАТО министр обороны Британии Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне.
- Президент Зеленский в ответ сказал, что украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.
- Посол Украины в Великобритании Пристайко считает "нездоровым" сарказм президента в ответ на слова министра обороны Уоллеса.
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