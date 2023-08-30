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Посол Британии: Украине нужно постоянно доказывать, что она — ценный партнер для союзников

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 09:41
Посол Британии: Украине нужно постоянно доказывать, что она — ценный партнер для союзников - Фото
Мелинда Симмонс (Фото: скриншот с видео)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Киеву нужно постоянно доказывать, что он — ценный партнер. Об этом она сообщила в интервью BBC.

По ее словам, не стоит говорить о Западе как о едином организме, а поэтому стоит говорить о группах стран — G7, НАТО и тд.

"И одна из вещей, которую приходится делать Украине, — это снова и снова доказывать, что она — ценный партнер для огромного разнообразия стран, оказывающих поддержку: военную, финансовую. Ведь эти страны подключаются и оказывают такую поддержку впервые в истории. Украинцам сложно понять, почему Украине нужно постоянно показывать миру, что именно это и нужно делать", — сказал Симмонс.

Дипломат отметила, что может понять украинцев эмоционально, но необходимо смотреть на ситуации глазами иностранных правительств, которые передают деньги и вооружения. 

"Там нет места для эмоциональных разговоров. Это должен быть стратегический, четкий, конкретный разговор. И в нем должна идти речь не только о борьбе, но и о преданности Украины своим институтам, справедливости, прозрачности. Как бы тяжело ни было это слышно", — резюмировала она.

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Дмитрий Гриниченко
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