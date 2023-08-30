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Посол Британії: Україні потрібно постійно доводити, що вона є цінним партнером для союзників

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 09:41
Посол Британії: Україні потрібно постійно доводити, що вона є цінним партнером для союзників - Фото
Мелінда Сіммонс (Фото: скриншот з відео)

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Києву треба постійно доводити, що він є цінним партнером. Про це вона повідомила в інтерв'ю ВВС.

За її словами, не варто говорити про Захід як про єдиний організм, а тому варто говорити про групи країн — G7, НАТО тощо.

"І одна з речей, яку доводиться робити Україні, — це знову і знову доводити, що вона є цінним партнером для величезного розмаїття країн, які надають підтримку: військову, фінансову. Адже ці країни підключаються і надають таку підтримку вперше в історії. Українцям складно зрозуміти, чому Україні потрібно постійно показувати світові, що саме це і треба робити", — сказав Сіммонс.

Дипломатка наголосила, що може зрозуміти українців емоційно, але необхідно дивитися на ситуації очима іноземних урядів, які передають гроші та озброєння.

"Там немає місця для емоційних розмов. Це має бути стратегічна, чітка, конкретна розмова. І в ній має йтися не лише про боротьбу, а й про відданість України своїм інститутам, справедливості, прозорості. Як би важко не було це чути", — резюмувала вона.

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Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаВелика БританіяМелінда Сіммонс
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