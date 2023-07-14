UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов о критике Уоллеса: Не его настоящая позиция, сказал, когда был эмоционален

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 07:18
Данилов о критике Уоллеса: Не его настоящая позиция, сказал, когда был эмоционален - Фото
Алексей Данилов (Скриншот по видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов отверг критику Украины со стороны британского министра обороны Бена Уоллеса, предположив, что тот оговорился из-за" избытка эмоций". Ранее британский чиновник заявлял, что Украине не помешает больше благодарить союзников за военную и другие виды помощи. На это Данилов ответил в интервью The Guardian.

"Я бы не обращал особого внимания на то, что он сказал. Каждый может что-то сказать, когда он эмоционален, а потом пожалеть об этом… Я точно знаю, что это не его настоящая позиция", – объяснил Данилов.

Отмечается, что на интервью секретарь СНБО хотел отойти от спора, назвав слова Уоллеса "единичным необдуманным взрывом", а не якобы проникающим среди украинских союзников "признаком усталости".

Данилов подчеркнул, что Украина всегда была благодарна за поддержку Запада.

"Мы хотели бы больше, но мы благодарны за то, что уже имеем", – сказал он.

Секретарь СНБО в интервью "особо выделил" поддержку со стороны Британии, противопоставляя ее некоторым другим странам.

"Если бы все так помогали нам, как помогает нам Британия, у нас была бы совсем другая ситуация", – сказал он.

Данилов отметил, что благодаря Великобритании, а также США, Украина смогла выдержать первый период войны.

Первым, с кем наш президент общался в начале войны, был Борис [Джонсон]. У меня все еще сохраняется эта историческая запись", – сказал секретарь СНБО.

Читайте также: Байден: Путин уже проиграл, война не продлится годы

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанатоподдержкавоенная помощьБен УоллесАлексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 