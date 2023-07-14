Данилов о критике Уоллеса: Не его настоящая позиция, сказал, когда был эмоционален

Секретарь СНБО Алексей Данилов отверг критику Украины со стороны британского министра обороны Бена Уоллеса, предположив, что тот оговорился из-за" избытка эмоций". Ранее британский чиновник заявлял, что Украине не помешает больше благодарить союзников за военную и другие виды помощи. На это Данилов ответил в интервью The Guardian.

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"Я бы не обращал особого внимания на то, что он сказал. Каждый может что-то сказать, когда он эмоционален, а потом пожалеть об этом… Я точно знаю, что это не его настоящая позиция", – объяснил Данилов.

Отмечается, что на интервью секретарь СНБО хотел отойти от спора, назвав слова Уоллеса "единичным необдуманным взрывом", а не якобы проникающим среди украинских союзников "признаком усталости".

Данилов подчеркнул, что Украина всегда была благодарна за поддержку Запада.

"Мы хотели бы больше, но мы благодарны за то, что уже имеем", – сказал он.

Секретарь СНБО в интервью "особо выделил" поддержку со стороны Британии, противопоставляя ее некоторым другим странам.

"Если бы все так помогали нам, как помогает нам Британия, у нас была бы совсем другая ситуация", – сказал он.

Данилов отметил, что благодаря Великобритании, а также США, Украина смогла выдержать первый период войны.

Первым, с кем наш президент общался в начале войны, был Борис [Джонсон]. У меня все еще сохраняется эта историческая запись", – сказал секретарь СНБО.

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