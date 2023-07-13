UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден: Путин уже проиграл, война не продлится годы

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 18:55
Байден: Путин уже проиграл, война не продлится годы - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден считает, что война России против Украины не затянется на годы, а российский диктатор Владимир Путин не сможет ее выиграть, поскольку он "уже проиграл". Об этом Байден сообщил на пресс-конференции в Хельсинки.

"Он [Путин] не может выиграть войну в Украине. Он эту войну уже проиграл", – сказал президент США.

Байден сказал, что не думает, что война будет длиться годами по двум причинам.

Во-первых, Россия не сможет вести эту войну "вечно" из-за ограниченности собственных ресурсов и потенциала.

Во-вторых, по мнению Байдена, возникнут обстоятельства, при которых Путин решит, что война не в интересах России в экономическом, политическом и других планах.

Смотрите также: Час и двадцать минут: Байден пошутил о вступлении Украины в НАТО после войны.

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавладимир путинпрогнозджо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 