Байден: Путин уже проиграл, война не продлится годы
Президент США Джо Байден считает, что война России против Украины не затянется на годы, а российский диктатор Владимир Путин не сможет ее выиграть, поскольку он "уже проиграл". Об этом Байден сообщил на пресс-конференции в Хельсинки.
"Он [Путин] не может выиграть войну в Украине. Он эту войну уже проиграл", – сказал президент США.
Байден сказал, что не думает, что война будет длиться годами по двум причинам.
Во-первых, Россия не сможет вести эту войну "вечно" из-за ограниченности собственных ресурсов и потенциала.
Во-вторых, по мнению Байдена, возникнут обстоятельства, при которых Путин решит, что война не в интересах России в экономическом, политическом и других планах.
- 12 июля на саммите НАТО Байден сообщил, что Запад знал, что будет вторжение России в Украину и готовился к российской агрессии.
- По мнению Байдена, президент Зеленский понимает, что у него есть обязательства от партнеров, поэтому украинский лидер "не волнуется". Он сравнил эту модель взаимодействия с тем, как США ведет дела с Израилем.
- 12 июля страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины, в которую входят гарантии безопасности.
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