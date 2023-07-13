Байден: Путин уже проиграл, война не продлится годы

Президент США Джо Байден считает, что война России против Украины не затянется на годы, а российский диктатор Владимир Путин не сможет ее выиграть, поскольку он "уже проиграл". Об этом Байден сообщил на пресс-конференции в Хельсинки.

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"Он [Путин] не может выиграть войну в Украине. Он эту войну уже проиграл", – сказал президент США.

Байден сказал, что не думает, что война будет длиться годами по двум причинам.

Во-первых, Россия не сможет вести эту войну "вечно" из-за ограниченности собственных ресурсов и потенциала.

Во-вторых, по мнению Байдена, возникнут обстоятельства, при которых Путин решит, что война не в интересах России в экономическом, политическом и других планах.

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