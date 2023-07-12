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Что означают гарантии безопасности для Украины от G7 – объяснение ОП

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 17:05
Что означают гарантии безопасности для Украины от G7 – объяснение ОП - Фото
Большая семерка G7 (Фото: правительство Германии)

Страны Большой семерки G7 согласовали совместную декларацию поддержки Украины, в частности в нее входят гарантии безопасности военной, политической и финансовой помощи, предотвращение новой агрессии и привлечение России к ответственности за войну. Но гарантии начнут действовать после победы в войне и подписания Украиной, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отмечается, что союзники согласовали меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии.

В частности, в гарантии безопасности входят: поставка оружия, поддержка в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

Также страны-гаранты будут помогать повышению стабильности экономики и энергетики Украины и оказывать техническую и финансовую помощь.

В случае новой агрессии предусматриваются немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Кроме этого, в документ вошла поддержка в привлечении РФ к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение ее расходов на войну.

Речь идет о дальнейшем усилении санкционного давления, замораживании активов, создании механизмов взыскания репараций и судебном преследовании виновных в преступлениях против Украины и украинцев согласно нормам международного права.

Также государства-партнеры зафиксировали дальнейшую поддержку демократического развития Украины.

Ермак отметил, что этот документ открыт и дает возможность другим странам приобщиться к этим гарантиям.

По его словам, важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году Украина победила в войне и подписала гарантии безопасности для себя.

Эти гарантии будут действовать до вступления в НАТО.

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Артём Джерипа
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