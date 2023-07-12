Що означають гарантії безпеки для України від G7 – пояснення ОП

Країни Великої сімки G7 погодили спільну декларацію підтримки України, зокрема у неї входять гарантії безпеки щодо військової, політичної та фінансової допомоги, запобігання нової агресії та притягнення Росії до відповідальності за війну. Але гарантії почнуть діяти після перемоги у війні та їх підписання Україною, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Зазначається, що союзники погодили заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередженні нової агресії.

Зокрема, гарантій безпеки містять: постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки.

Також країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності економіки й енергетики України та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

У разі нової агресії передбачаються негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Окрім цього у документ увійшла підтримка у притягненні РФ до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання Росії та збільшення її витрат на війну.

Йдеться про подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України та українців згідно з нормами міжнародного права

Також держави-партнери зафіксували подальшу підтримку демократичного розвитку України.

Єрмак зазначив, що цей документ є відкритим і дає можливість іншим країнам долучитись до цих гарантій.

За його словами, важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року Україна перемогли у війні та підписала гарантії безпеки для себе.

Ці гарантії діятимуть до моменту вступу в НАТО.

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