Білий дім: Для вступу в НАТО Україні є над чим працювати – це здорова демократія
Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що наявність "здорової, живої демократії" є однією зі складових процесу вступу України до НАТО і державі "є над чим працювати". Про це він розповів в інтерв'ю Голос Америки.
За словами Кірбі, Україна перебуває у такій точці, коли НАТО не вважає, що план дій щодо членства насправді потрібен.
Водночас існують реформи, які Україна все ще повинна здійснити, зазначив він.
Кірбі зауважив, що США розуміють перешкоди на шляху до політичних реформ у "розпал війни".
Він заявив, що президент США Байден переконаний у тому, що партнери мають продовжувати "зосереджуватися на українських потребах на полі бою".
Кірбі нагадав, що вступ до НАТО – це процес, і його частиною є наявність "здорової, живої демократії та здорових, життєздатних, стійких демократичних інститутів".
"І в Україні ще є над чим працювати в цьому плані", – наголосив він.
- 11-12 липня відбувається саміт НАТО у Вільнюсі. LIGA.net веде онлайн-хроніку з найголовнішими подіями цього заходу.
- Кірбі також назвав вступ України до НАТО "малоймовірним" у найближчому майбутньому.
- Через відсутність запрошення України до Альянсу відбулася "напружена розмова" між радником з нацбезпеки США Джейком Салліваном та виконавчою директоркою Центру протидії корупції Дарією Каленюк.
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