Білий дім назвав вступ України до НАТО "малоймовірним" у найближчому майбутньому
Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав "малоймовірним" вступ України до НАТО у найближчому майбутньому. Він зауважив на необхідності реформ та завершення війни, передає слова посадовця CNN.
За словами Кірбі, Україна "все ще має виконати вимоги", перш ніж вона зможе вступити до НАТО.
Він зауважив, що США вірять у майбутнє України в Альянсі, оскільки НАТО погодилось на це ще на саміті 2008 року в Бухаресті.
"Зараз є деякі реформи — належне врядування, верховенство права, політичні реформи — над якими Україна має працювати, і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ти перебуваєш у стані війни", – сказав він.
Кірбі зауважив, що через перебування України у війні, членство держави в НАТО є "малоймовірним", оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.
CNN пише, що, однак, Кірбі визнав розчарування президента Зеленського, котрий різко критикував дискусії щодо потенційного шляху України до членства в НАТО.
"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, і все це ми розуміємо. Звичайно, ми поділяємо багато з цих стурбованостей", – сказав представник Білого дому.
- 11-12 липня відбувається саміт НАТО у Вільнюсі. LIGA.net веде актуальну хроніку головних подій цього заходу.
- Саміт відвідає і президент Зеленський. У день відкриття заходу він розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі.
- Агенція Bloomberg повідомила про ймовірний проєкт гарантій НАТО для України. Зокрема, країни НАТО за цим документом закриватимуть потреби України в безпеці через передання їй сучасної наземної, морської та повітряної військової техніки.
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