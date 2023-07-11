Білий дім назвав вступ України до НАТО "малоймовірним" у найближчому майбутньому

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав "малоймовірним" вступ України до НАТО у найближчому майбутньому. Він зауважив на необхідності реформ та завершення війни, передає слова посадовця CNN.

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За словами Кірбі, Україна "все ще має виконати вимоги", перш ніж вона зможе вступити до НАТО.

Він зауважив, що США вірять у майбутнє України в Альянсі, оскільки НАТО погодилось на це ще на саміті 2008 року в Бухаресті.

"Зараз є деякі реформи — належне врядування, верховенство права, політичні реформи — над якими Україна має працювати, і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ти перебуваєш у стані війни", – сказав він.

Кірбі зауважив, що через перебування України у війні, членство держави в НАТО є "малоймовірним", оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.

CNN пише, що, однак, Кірбі визнав розчарування президента Зеленського, котрий різко критикував дискусії щодо потенційного шляху України до членства в НАТО.

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, і все це ми розуміємо. Звичайно, ми поділяємо багато з цих стурбованостей", – сказав представник Білого дому.

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