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Білий дім назвав вступ України до НАТО "малоймовірним" у найближчому майбутньому

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11.07.2023, 17:10
Білий дім назвав вступ України до НАТО
Джон Кірбі (Фото: EPA)

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав "малоймовірним" вступ України до НАТО у найближчому майбутньому. Він зауважив на необхідності реформ та завершення війни, передає слова посадовця CNN

За словами Кірбі, Україна "все ще має виконати вимоги", перш ніж вона зможе вступити до НАТО.

Він зауважив, що США вірять у майбутнє України в Альянсі, оскільки НАТО погодилось на це ще на саміті 2008 року в Бухаресті.

"Зараз є деякі реформи — належне врядування, верховенство права, політичні реформи — над якими Україна має працювати, і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ти перебуваєш у стані війни", – сказав він.

Кірбі зауважив, що через перебування України у війні, членство держави в НАТО є "малоймовірним", оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.

CNN пише, що, однак, Кірбі визнав розчарування президента Зеленського, котрий різко критикував дискусії щодо потенційного шляху України до членства в НАТО.

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, і все це ми розуміємо. Звичайно, ми поділяємо багато з цих стурбованостей", – сказав представник Білого дому.

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Артем Джеріпа
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