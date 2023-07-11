НАТО стане сильнішим, якщо візьме до себе Україну – ексголова Генштабу Британії
Україна здатна підсилити НАТО та покращити стримування Росії. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів сер Марк Карлтон-Сміт, командувач Генштабу Британії (2018-2022).
"Альянс стане сильнішим, якщо включить до себе Україну. Членство в альянсі має стати дуже важливим висновком для української нації та Збройних Сил", – сказав він.
За словами Карлтона-Сміта, українці вийдуть з цієї війни серед найбільших, найбільш загартованих у боях і досвідчених європейських націй.
"І це, безумовно, в інтересах ЄС і НАТО. Тому що НАТО продовжить відігравати важливу роль у стримуванні майбутньої агресії в Європі", – додав генерал.
Він підкреслив, що стримування Росії не має бути виключною відповідальністю України. А НАТО, прийнявши Україну до свого складу, зможе робити це набагато краще.
На його переконання, членство України в НАТО надасть таку глибину стратегічних можливостей, що російський диктатор Володимир Путін визнає: протистояти такій Україні – не в його інтересах.
- Сьогодні у Вільнюсі триває саміт НАТО. Партнери обіцяють "позитивні сигнали", але президент Зеленський вже розкритикував їх за відсутність конкретики, дат і політичного запрошення до Альянсу. Голова держави вирушив до Вільнюсу.
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