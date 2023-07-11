НАТО стане сильнішим, якщо візьме до себе Україну – ексголова Генштабу Британії

Україна здатна підсилити НАТО та покращити стримування Росії. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів сер Марк Карлтон-Сміт, командувач Генштабу Британії (2018-2022).

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"Альянс стане сильнішим, якщо включить до себе Україну. Членство в альянсі має стати дуже важливим висновком для української нації та Збройних Сил", – сказав він.

За словами Карлтона-Сміта, українці вийдуть з цієї війни серед найбільших, найбільш загартованих у боях і досвідчених європейських націй.

"І це, безумовно, в інтересах ЄС і НАТО. Тому що НАТО продовжить відігравати важливу роль у стримуванні майбутньої агресії в Європі", – додав генерал.

Він підкреслив, що стримування Росії не має бути виключною відповідальністю України. А НАТО, прийнявши Україну до свого складу, зможе робити це набагато краще.

На його переконання, членство України в НАТО надасть таку глибину стратегічних можливостей, що російський диктатор Володимир Путін визнає: протистояти такій Україні – не в його інтересах.

Сьогодні у Вільнюсі триває саміт НАТО. Партнери обіцяють "позитивні сигнали", але президент Зеленський вже розкритикував їх за відсутність конкретики, дат і політичного запрошення до Альянсу. Голова держави вирушив до Вільнюсу.

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