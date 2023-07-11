НАТО готує "позитивний меседж" для України з "елементами запрошення" – Столтенберг
У фінальному комюніке саміту НАТО буде "позитивний і сильний меседж щодо України", включно зі шляхом до її прийняття до членів Альянсу. Про це заявив на брифінгу у Вільнюсі Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
На брифінгу перед відкриттям саміту лідерів НАТО у Вільнюсі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко поставив генсеку НАТО запитання, чи буде на саміті озвучено запрошення України до Альянсу.
Столтенберг відповів, що у фінальному комюніке саміту, формулювання якого ще не остаточно вироблені і будуть готові "за кілька годин", можна буде побачити "елементи того, про що ви говорите".
"Там будуть позитивний і сильний меседж щодо України та шлях для її членства", – сказав генсек НАТО.
Раніше сьогодні голова делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв сказав, що на саміті НАТО Україна може отримати запрошення до Альянсу "з певною відстрочкою".
- 5 липня 2023 року речниця Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо членства України, коли вона "відповідатиме "всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували й закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.
- Кірбі також повідомив, що не слід розглядати саміт НАТО у Вільнюсі як "точку ухвалення рішень" щодо конкретних систем озброєння.
- Очільник Головного управління розвідки Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не виправдаються", а Україну не запросять доєднатись до Альянсу під час заходу.
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