НАТО готує "позитивний меседж" для України з "елементами запрошення" – Столтенберг

У фінальному комюніке саміту НАТО буде "позитивний і сильний меседж щодо України", включно зі шляхом до її прийняття до членів Альянсу. Про це заявив на брифінгу у Вільнюсі Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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На брифінгу перед відкриттям саміту лідерів НАТО у Вільнюсі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко поставив генсеку НАТО запитання, чи буде на саміті озвучено запрошення України до Альянсу.

Столтенберг відповів, що у фінальному комюніке саміту, формулювання якого ще не остаточно вироблені і будуть готові "за кілька годин", можна буде побачити "елементи того, про що ви говорите".

"Там будуть позитивний і сильний меседж щодо України та шлях для її членства", – сказав генсек НАТО.

Раніше сьогодні голова делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв сказав, що на саміті НАТО Україна може отримати запрошення до Альянсу "з певною відстрочкою".

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