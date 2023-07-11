НАТО готовит "позитивный месседж" для Украины с "элементами приглашения" – Столтенберг

В финальном коммюнике саммита НАТО будет "позитивный и сильный месседж по Украине", включая путь к ее принятию в члены Альянса. Об этом завил на брифинге в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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На брифинге перед открытием саммита лидеров НАТО в Вильнюсе депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко задал генсеку НАТО вопрос, будет ли на саммите озвучено приглашение Украины в Альянс.

Столтенберг ответил, что в финальном коммюнике саммита, формулировки которого еще не окончательно выработаны и будут готовы "через несколько часов", можно будет увидеть "элементы того, о чем вы говорите".

"Там будут позитивный и сильный месседж для Украины и путь для ее членства", – сказал генсек НАТО.

Ранее сегодня глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сказал, что на саммите НАТО Украина может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой".

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