НАТО готовит "позитивный месседж" для Украины с "элементами приглашения" – Столтенберг
В финальном коммюнике саммита НАТО будет "позитивный и сильный месседж по Украине", включая путь к ее принятию в члены Альянса. Об этом завил на брифинге в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
На брифинге перед открытием саммита лидеров НАТО в Вильнюсе депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко задал генсеку НАТО вопрос, будет ли на саммите озвучено приглашение Украины в Альянс.
Столтенберг ответил, что в финальном коммюнике саммита, формулировки которого еще не окончательно выработаны и будут готовы "через несколько часов", можно будет увидеть "элементы того, о чем вы говорите".
"Там будут позитивный и сильный месседж для Украины и путь для ее членства", – сказал генсек НАТО.
Ранее сегодня глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сказал, что на саммите НАТО Украина может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой".
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать "всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России".
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава Главного управления разведки Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.
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