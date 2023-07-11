UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАТО готовит "позитивный месседж" для Украины с "элементами приглашения" – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 09:47
НАТО готовит
Йенс Столтенберг (Фото - скриншот из видео).

В финальном коммюнике саммита НАТО будет "позитивный и сильный месседж по Украине", включая путь к ее принятию в члены Альянса. Об этом завил на брифинге в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На брифинге перед открытием саммита лидеров НАТО в Вильнюсе депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко задал генсеку НАТО вопрос, будет ли на саммите озвучено приглашение Украины в Альянс.

Столтенберг ответил, что в финальном коммюнике саммита, формулировки которого еще не окончательно выработаны и будут готовы "через несколько часов", можно будет увидеть "элементы того, о чем вы говорите".

"Там будут позитивный и сильный месседж для Украины и путь для ее членства", – сказал генсек НАТО.

Ранее сегодня глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сказал, что на саммите НАТО Украина может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой".

Читайте также: Добро (не) пожаловать в НАТО. Что Украина получит на саммите в Вильнюсе: сценарии

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТОнатойенс столтенбергсаммит нато
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 