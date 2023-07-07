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Белый дом ответил насчет решений по ATACMS и F-16 на саммите НАТО: Без конкретики

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 13:17
Белый дом ответил насчет решений по ATACMS и F-16 на саммите НАТО: Без конкретики - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что не следует рассматривать саммит НАТО как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения. Он сообщил, что на саммите союзники будут обсуждать ход боевых действий и потребности Украины в контрнаступлении. Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.

Журналист спросил, ожидаются ли на саммите НАТО принятия решений по дальнобойным ракетам ATACMS и истребителям F-16.

Кирби ответил, что он бы не рассматривал саммит как "как точку принятия решений" по конкретным системам вооружений.

По его мнению, в Вильнюсе союзники соберутся, чтобы обсудить ход боевых действий и то, что Украине нужно для контрнаступления.

Также будут обсуждаться долговременные потребности Украины в сфере безопасности, в том числе после войны.

"Не хочу говорить о конкретных платформах или системах вооружений, просто будет основательная дискуссия о долгосрочных оборонных потребностях Украины.", – сказал Кирби.

Читайте также: США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что ВСУ имеют все для наступления – Белый дом

Артём Джерипа
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