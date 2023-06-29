США близки к передаче Украине ракет ATACMS на фоне "мятежа" Пригожина – WSJ

Соединенные Штаты близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание утверждает, что высокопоставленный украинский чиновник из сектора обороны сказал, что в последние недели Украина получила положительные признаки того, что США изменили позицию по передаче ракет ATACMS.

WSJ пишет, что официальные лица в Соединенных Штатах и Европе заметили признаки того, что ранее не склонявшийся к этому Белый дом и другие части правительства США увидели неотложную потребность усилить борьбу Украины в ближайшие недели.

Отмечается, что на фоне "внутренних потрясений" в РФ чиновники США и Европы признали, что сейчас, возможно, пора "нажать на газ" по дальнобойным ракетам ATACMS для Украины.

В частности, речь идет о неудавшемся "мятеже" предводителя террористической ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который состоялся на минувших выходных.

Ранее президент США Байден не согласовал передачу ракет, частично из-за беспокойства чиновников, что Украина может использовать их для ударов по территории РФ. Якобы из-за этого война России против Украины может перерасти в более широкую войну между РФ и Западом, отмечает WSJ.

Совет национальной безопасности Белого дома и Пентагон не ответили на запрос WSJ о комментарии.

Новость дополняется...

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность поражения цели от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность поражения цели от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

9 июня 2023 года в Конгресс США была внесена резолюция, призывающая к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине. Инициаторами выступили представители и Демократической, и Республиканской партий.

Читайте также: Кулеба: Все оружие, о котором Украина просила у Запада, "разблокировано", но ждем ATACMS

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.