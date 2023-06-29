США близки к передаче Украине ракет ATACMS на фоне "мятежа" Пригожина – WSJ
Соединенные Штаты близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
Издание утверждает, что высокопоставленный украинский чиновник из сектора обороны сказал, что в последние недели Украина получила положительные признаки того, что США изменили позицию по передаче ракет ATACMS.
WSJ пишет, что официальные лица в Соединенных Штатах и Европе заметили признаки того, что ранее не склонявшийся к этому Белый дом и другие части правительства США увидели неотложную потребность усилить борьбу Украины в ближайшие недели.
Отмечается, что на фоне "внутренних потрясений" в РФ чиновники США и Европы признали, что сейчас, возможно, пора "нажать на газ" по дальнобойным ракетам ATACMS для Украины.
В частности, речь идет о неудавшемся "мятеже" предводителя террористической ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который состоялся на минувших выходных.
Ранее президент США Байден не согласовал передачу ракет, частично из-за беспокойства чиновников, что Украина может использовать их для ударов по территории РФ. Якобы из-за этого война России против Украины может перерасти в более широкую войну между РФ и Западом, отмечает WSJ.
Совет национальной безопасности Белого дома и Пентагон не ответили на запрос WSJ о комментарии.
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- 9 июня 2023 года в Конгресс США была внесена резолюция, призывающая к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине. Инициаторами выступили представители и Демократической, и Республиканской партий.
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