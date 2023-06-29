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США близькі до передання Україні ракет ATACMS на тлі "заколоту" Пригожина – WSJ

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 19:40
США близькі до передання Україні ракет ATACMS на тлі
Пуск ATACMS

Сполучені Штати близькі до схвалення передання ракет великої дальності ATACMS для України. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела.

Видання стверджує, що високопоставлений український чиновник з сектору оборони сказав, що останніми тижнями Україна отримала позитивні ознаки, що США змінили позицію щодо передання ракет ATACMS.

WSJ пише, що офіційні особи у Сполучених Штатах та Європі помітили ознаки того, що раніше неохочий до цього Білий дім та інші частини уряду США побачили нагальну потребу посилити боротьбу України в найближчі тижні.

Зазначається, що на тлі "внутрішніх потрясінь" у РФ посадовці США та Європи визнали, що зараз, можливо, настав час "натиснути на газ" щодо далекобійних ракет ATACMS для України.

Зокрема, йдеться про невдалий "заколот" ватажка терористичної ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, який відбувся минулими вихідними.

Раніше президент США Байден не погодив передання ракет, частково через занепокоєння посадовців, що Україна може використати їх для ударів по території РФ. Нібито через це війна Росії проти України може перерости у більш широку війну між РФ та Заходом, зазначає WSJ.

Рада національної безпеки Білого дому та Пентагон не відповіли на запит WSJ про коментар.

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ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність ураження цілі від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

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Артем Джеріпа
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