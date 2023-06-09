Група республіканців та демократів США вимагають ATACMS для ЗСУ: до Конгресу внесли резолюцію

Представники Демократичної та Республіканської партій США зареєстрували резолюцію, яка закликає до негайної передачі далекобійних ракет ATACMS Україні. Документ опублікувала пресслужба комітету із закордонних справ Палати представників США.

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Один зі співавторів резолюції, голова комітету із закордонних справ Палати представників, республіканець Майкл Маккоул заявив, що, не надаючи Україні зброю, необхідну для перемоги у цій війні, адміністрація президента США Джо Байдена "продовжує конфлікт, ціною якого є незліченні українські життя".

"Успіх контрнаступу України безпосередньо пов'язаний з військовою допомогою, що надається США і нашими союзниками. Таким чином, вкрай розчаровує адміністрація, яка сидить на мільярдах військових коштів, за допомогою яких вона могла б негайно передати ATACMS Україні й, своєю чергою, допомогти їхнім Збройним силам досягти значних успіхів на полі бою", – заявив він.

Голова підкомітету з питань Європи Том Кін-молодший заявив, що ATACMS може допомогти Україні у її вирішальному контрнаступі. Він висловив сподівання, що двопартійна резолюція допоможе розблокувати це "політичне рішення, що давно назріло".

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS . ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що ракет ATACMS "не так багато", тому США не бачать сенсу їх нам передавати.

30 травня президент США Джо Байден заявив, що питання можливої передачі Україні ракет ATACMS "все ще у грі".

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