Группа республиканцев и демократов США требуют ATACMS для ВСУ: в Конгресс внесли резолюцию
Представители Демократической и Республиканской партий США зарегистрировали резолюцию, призывающую к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине. Документ опубликовала пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей США.
Один из соавторов резолюции, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккоул заявил, что, не предоставляя Украине оружие, необходимое для победы в этой войне, администрация президента США Джо Байдена "продлевает конфликт, который стоит бесчисленных украинских жизней".
"Успех контрнаступления Украины напрямую связан с военной помощью, оказываемой США и нашими союзниками. Таким образом, крайне разочаровывает администрация, которая сидит на миллиардах оставшихся военных средств, с помощью которых она могла бы немедленно передать ATACMS Украине и, в свою очередь, помочь их Вооруженным силам добиться значительных успехов на поле боя", – заявил он.
Председатель подкомитета по вопросам Европы Том Кин-младший заявил, что ATACMS может помочь Украине в ее решающем контрнаступлении. Он выразил надежду, что двухпартийная резолюция поможет разблокировать это "давно назревшее политическое решение".
- Министр обороны Алексей Резников считает, что ракет ATACMS "не так много", поэтому США не видят смысла их нам передавать.
- 30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос возможной передачи Украине ракет ATACMS "все еще в игре".
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