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Группа республиканцев и демократов США требуют ATACMS для ВСУ: в Конгресс внесли резолюцию

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09.06.2023, 22:55
Группа республиканцев и демократов США требуют ATACMS для ВСУ: в Конгресс внесли резолюцию - Фото
Пуск ракеты ATACMS (фото – John Hamilton, US Army)

Представители Демократической и Республиканской партий США зарегистрировали резолюцию, призывающую к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине. Документ опубликовала пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

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Один из соавторов резолюции, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккоул заявил, что, не предоставляя Украине оружие, необходимое для победы в этой войне, администрация президента США Джо Байдена "продлевает конфликт, который стоит бесчисленных украинских жизней".

"Успех контрнаступления Украины напрямую связан с военной помощью, оказываемой США и нашими союзниками. Таким образом, крайне разочаровывает администрация, которая сидит на миллиардах оставшихся военных средств, с помощью которых она могла бы немедленно передать ATACMS Украине и, в свою очередь, помочь их Вооруженным силам добиться значительных успехов на поле боя", – заявил он.

Председатель подкомитета по вопросам Европы Том Кин-младший заявил, что ATACMS может помочь Украине в ее решающем контрнаступлении. Он выразил надежду, что двухпартийная резолюция поможет разблокировать это "давно назревшее политическое решение".

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Читайте также: Россия отложила закупку ракет в Иране: боится, что Запад даст Украине ATACMS — FТ

Оксана Житнюк
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