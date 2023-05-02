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Ракет ATACMS "не так много", поэтому США не видят смысла их нам передавать – Резников

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 15:40
Ракет ATACMS
Алексей Резников (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему США не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS: по его мнению, это мнимые "красные линии" и прагматизм, поскольку таких ракет у Пентагона "не так много". Об этом он рассказал Интерфакс-Украина.

По словам министра, ракет ATACMS "не так много в мире", поэтому не давать их Силам обороны Украины является прагматическим решением с точки зрения союзников: "Ну дадим мы вам одну-две штуки, а что дальше?"

"Вот, например, HIMARS сначала мы получили две установки и 24 ракеты. Далее нужно было показать, что наши военные умеют этим пользоваться серьезно и корректно. Показали. Теперь мы имеем достаточное количество пусковых установок, плюс MARS II, плюс М270 MLRS, и французские LRU. Вот четыре системы у нас есть, и к ним поступают ракеты", – пояснил министр.

В то же время 12 апреля 2023 года Минобороны США сообщило, что была одобрена потенциальная продажа установок HIMARS и ракет ATACMS для Марокко.

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Резников отметил, что у союзников до сих пор остаются опасения относительно "красных линий". Поэтому это тоже влияет на решение США: "Вдруг будет нанесен удар там, где бы не хотелось".

"Потому что все равно руководитель любой страны мечтает войти в историю как миротворец. Нобелевская премия мира все равно остается хорошим соблазном", – сказал он.

  • 19 апреля США объявили о новом пакете помощи Украине, передают артиллерийские снаряды и ракеты к HIMARS.
  • 29 апреля The Hill сообщило, что Демократы давят на Байдена, чтобы тот передал Украине истребители F-16 и ракеты ATACMS.
Артем Джеріпа
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Алексей Резников война военная помощь HIMARS ATACMS
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