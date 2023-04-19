Ракеты HIMARS и снаряды для артиллерии. США объявят о новом пакете военной помощи Украине
19.04.2023, 20:09
Джо Байден (Фото: EPA)
США должны объявить о новом пакете военной помощи Украине 19 апреля. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует ее канал CNN.
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По ее словам, пакет будет объявлен Пентагоном и Государственным департаментом уже в среду.
Она отметила, что это будет частью усилия поддержки Украины, которая получит ракеты для систем HIMARS, противотанковые системы и артиллерийские снаряды.
"США будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить свою демократию и защитить свой народ", — добавила она.
Жан-Пьер не сказала, какой будет сумма нового пакета помощи.
- Ранее министр обороны Алексей Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину.
- Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Patriot прибыли в Украину от трех стран.
- Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте.
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