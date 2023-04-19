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Ракеты HIMARS и снаряды для артиллерии. США объявят о новом пакете военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 20:09
Ракеты HIMARS и снаряды для артиллерии. США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

США должны объявить о новом пакете военной помощи Украине 19 апреля. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует ее канал CNN.

По ее словам, пакет будет объявлен Пентагоном и Государственным департаментом уже в среду. 

Она отметила, что это будет частью усилия поддержки Украины, которая получит ракеты для систем HIMARS, противотанковые системы и артиллерийские снаряды. 

"США будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить свою демократию и защитить свой народ", — добавила она.

Жан-Пьер не сказала, какой будет сумма нового пакета помощи. 

Читайте также: США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд с боеприпасами для HIMARS и Patriot

Дмитро Гриниченко
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