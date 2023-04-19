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Генерал ВСУ: Системы ПВО Patriot прибыли от трех стран. Они будут уничтожать ракеты и БПЛА

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 15:13
Генерал ВСУ: Системы ПВО Patriot прибыли от трех стран. Они будут уничтожать ракеты и БПЛА - Фото
Александр Павлюк (Фото: Александр Павлюк/Telegram)

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot прибыли в Украину от трех стран. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, обещанные Patriot поступили от США, Германии и Нидерландов.

Он отметил, что данные системы позволят защитить Украину от ударов российских ракет и беспилотников. 

Павлюк назвал поставки "существенным усилением" украинской ПВО. 

Ранее министр обороны Алексей Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину. 

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и поражать пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

Читайте также: США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд с боеприпасами для HIMARS и Patriot 

Дмитро Гриниченко
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