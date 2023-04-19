Генерал ВСУ: Системы ПВО Patriot прибыли от трех стран. Они будут уничтожать ракеты и БПЛА

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot прибыли в Украину от трех стран. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, обещанные Patriot поступили от США, Германии и Нидерландов.

Он отметил, что данные системы позволят защитить Украину от ударов российских ракет и беспилотников.

Павлюк назвал поставки "существенным усилением" украинской ПВО.

Ранее министр обороны Алексей Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По . Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и поражать пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн – там снаряды HIMARS, ракеты HARM и другое вооружение.

22 марта госсекретарь США заявил, что в бюджете США на 2024 год сохранится поддержка Украины в области безопасности, экономики, энергетики и гуманитарной сфере.

Блинкен заверил, что Штаты будут поддерживать Украину, чтобы гарантировать стратегическое поражение Путина.

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Дмитро Гриниченко

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