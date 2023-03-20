США передают новый пакет военной помощи Украине на $350 млн – снаряды HIMARS, ракеты HARM

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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На сайте Пентагона опубликовали список предоставляемых Украине вооружений на $350 млн:

- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

- 155-мм артиллерийские снаряды;

- 25-мм боеприпасы;

- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

- 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;

- комплексы противотанкового вооружения АТ-4;

- гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;

- подрывные боеприпасы и средства преодоления препятствий;

- оборудование для разминирования;

- танкеры с тяжелым топливом;

- тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

– речные патрульные катера;

- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

- запасные части и другое полевое оборудование.

Ранее сегодня, 20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро. План предполагает покупку 1 млн снарядов.

Наталія Медведєва

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