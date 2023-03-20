США передают новый пакет военной помощи Украине на $350 млн – снаряды HIMARS, ракеты HARM
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
На сайте Пентагона опубликовали список предоставляемых Украине вооружений на $350 млн:
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 25-мм боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;
- комплексы противотанкового вооружения АТ-4;
- гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
- подрывные боеприпасы и средства преодоления препятствий;
- оборудование для разминирования;
- танкеры с тяжелым топливом;
- тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
– речные патрульные катера;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
- Ранее сегодня, 20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро. План предполагает покупку 1 млн снарядов.
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