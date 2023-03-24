Блинкен: США будут помогать Украине, чтобы гарантировать стратегическое поражение Путина
24.03.2023, 07:18
Энтони Блинкен (Фото: EPA)
Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину, чтобы гарантировать стратегическое поражение российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед Палатой представителей с представлением бюджета на 2023 год.
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По словам Блинкена, одна из основных задач США – решение вопросов со стратегическими соперниками, Россией и Китаем.
"Бюджет обеспечит нашу безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина останется стратегическим провалом", – сказал госсекретарь США.
- 20 марта 2023 года Блинкен заявил, что визит Си в Москву дает "дипломатическое прикрытие" военным преступлениям России.
- 22 марта он отметил, что Китай "очень внимательно наблюдает за реакцией мира на войну России против Украины".
- На фоне выданного Путину ордера на арест госсекретарь США призвал мировые страны схватить российского диктатора, если он приедет к ним.
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