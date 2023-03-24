Блинкен: США будут помогать Украине, чтобы гарантировать стратегическое поражение Путина

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину, чтобы гарантировать стратегическое поражение российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед Палатой представителей с представлением бюджета на 2023 год.

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По словам Блинкена, одна из основных задач США – решение вопросов со стратегическими соперниками, Россией и Китаем.

"Бюджет обеспечит нашу безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина останется стратегическим провалом", – сказал госсекретарь США.

20 марта 2023 года Блинкен заявил, что визит Си в Москву дает "дипломатическое прикрытие" военным преступлениям России.

22 марта он отметил, что Китай "очень внимательно наблюдает за реакцией мира на войну России против Украины".

На фоне выданного Путину ордера на арест госсекретарь США призвал мировые страны схватить российского диктатора, если он приедет к ним.

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Наталія Медведєва

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