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Визит лидера Китая в Москву дает "дипломатическое прикрытие" преступлениям РФ – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 21:43
Визит лидера Китая в Москву дает
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву к российскому диктатору Владимиру Путину свидетельствует о намерениях Китая предоставить "дипломатическое прикрытие" жестокости, совершенной Россией в Украине, а не осуждать РФ за совершенные военные преступления. Об этом Блинкен сказал на брифинге 20 марта.

"Тот факт, что президент Си обращается в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, говорит, что Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности и заставить ответить за преступления, совершенные в Украине < …> Он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать те же преступления", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что "мирный план" Китая включает в себя элементы, которые Штаты давно поддерживали, включая обеспечение ядерной безопасности, разрешение гуманитарного кризиса, защиту мирных жителей и требования о защите суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран.

Однако, как отметил госсекретарь Штатов, любые призывы к прекращению огня, в которых нет требования о выводе российских войск с территории Украины, фактически будут означать ратификацию российской оккупации, поскольку это позволит Путину выиграть время, перегруппировать свои войска и возобновить войну.

  • Сегодня, 20 марта, глава КНР прибыл в Москву на встречу с Путиным.
  • Украина ожидает, что Си убедит Путина остановить войну.
  • Правительство Британии считает, что китайский лидер должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы надавить Путина, чтобы тот прекратил бомбардировать украинские города.
Оксана Житнюк
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владимир путин Китай си цзиньпин мирный план Энтони Блинкен
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