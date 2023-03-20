Лондон: Си Цзиньпин должен надавить на Путина, чтобы тот прекратил бомбить города Украины
Правительство Великобритании заявило, что лидер Китая Си Цзиньпин должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы надавить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил бомбить украинские города. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает Guardian.
Представитель Сунака напомнил, что ранее Китай говорил о важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы хотели бы, чтобы президент Си отстаивал этот пункт при разговоре с Путиным", – сказал он.
В британском правительстве уверены, что война и посягательство на суверенитет Украины могут закончиться сегодня, если Россия выведет свои войска из Украины.
"Поэтому мы надеемся, что президент Си воспользуется этой возможностью и окажет давление на президента Путина, чтобы тот прекратил бомбардировки украинских городов, больниц, школ и остановил преступления, свидетелями которых мы становимся каждый день", – сказал представитель Сунака.
- Сегодня, 20 марта, глава КНР прибыл в Москву на встречу с Путиным.
- Украина ожидает, что Си убедит Путина прекратить войну.
- Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска, повреждены девять многоэтажных домов.
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