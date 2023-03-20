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Лондон: Си Цзиньпин должен надавить на Путина, чтобы тот прекратил бомбить города Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 15:13
Лондон: Си Цзиньпин должен надавить на Путина, чтобы тот прекратил бомбить города Украины - Фото
Риши Сунак (Фото: ОПУ)

Правительство Великобритании заявило, что лидер Китая Си Цзиньпин должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы надавить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил бомбить украинские города. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает Guardian.

Представитель Сунака напомнил, что ранее Китай говорил о важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы хотели бы, чтобы президент Си отстаивал этот пункт при разговоре с Путиным", – сказал он.

В британском правительстве уверены, что война и посягательство на суверенитет Украины могут закончиться сегодня, если Россия выведет свои войска из Украины.

"Поэтому мы надеемся, что президент Си воспользуется этой возможностью и окажет давление на президента Путина, чтобы тот прекратил бомбардировки украинских городов, больниц, школ и остановил преступления, свидетелями которых мы становимся каждый день", – сказал представитель Сунака.

  • Сегодня, 20 марта, глава КНР прибыл в Москву на встречу с Путиным.
  • Украина ожидает, что Си убедит Путина прекратить войну.
  • Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска, повреждены девять многоэтажных домов.

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Наталія Медведєва
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