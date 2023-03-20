Краматорск. Россияне ударили ракетой по центру города, повреждены девять домов – видео
20.03.2023, 10:30
Фото: Краматорский горсовет
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, повреждены девять многоэтажных домов. Об этом сообщил глава Краматорского городского совета Александр Гончаренко.
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Предварительно, пострадавших нет, пишет мэр.
Продолжается ликвидация последствий.
- В прошлый раз российские оккупанты били по Краматорску 14 марта 2023 года. Тогда был поврежден дом.
- 18 марта в результате обстрела кассетными боеприпасами погибли два человека.
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