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Краматорск. Россияне ударили ракетой по центру города, повреждены девять домов – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 10:30
Краматорск. Россияне ударили ракетой по центру города, повреждены девять домов – видео - Фото
Фото: Краматорский горсовет

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, повреждены девять многоэтажных домов. Об этом сообщил глава Краматорского городского совета Александр Гончаренко.

Предварительно, пострадавших нет, пишет мэр.

Фото: Краматорский городской совет

Продолжается ликвидация последствий.

  • В прошлый раз российские оккупанты били по Краматорску 14 марта 2023 года. Тогда был поврежден дом.
  • 18 марта в результате обстрела кассетными боеприпасами погибли два человека.

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Мілана Головань
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