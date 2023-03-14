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Краматорск. Россияне нанесли ракетный удар по центру города, разрушен дом — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 10:02
Краматорск. Россияне нанесли ракетный удар по центру города, разрушен дом — фото, видео - Фото
Последствия удара по Краматорску (Фото: Донецкая ОВА)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска, разрушен жилой дом, есть раненые. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в результате удара ранено как минимум трое гражданских.

Он отметил, что ракетный удар наносился по центру города, повреждено шесть многоэтажных домов.

На месте удара работают спасатели и полиция. 

Радио Свобода сообщает с места о том, что разрушен подъезд жилого дома, также пишет об одном погибшем, однако официальной информации пока не было.

ОБНОВЛЕНО в 10:17. Офис генерального прокурора подтвердил информацию о погибшем. 

  • 10 марта представитель ВСУ заявил, что за сутки под Бахмутом РФ потеряла 510 человек. "Мы почти уничтожили Группу Вагнера", – сказал он.
  • Ситуация в Бахмуте остается сложной, террористы Группы Вагнера пытаются пробиться в центр города, сообщил Сырский.
  • Британская разведка считает, что террористическая организация "Группа Вагнера" будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.

Читайте также: "На востоке очень жестко". Зеленский заявил об успешных действиях возле Бахмута

Дмитро Гриниченко
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