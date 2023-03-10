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ВСУ: За сутки под Бахмутом РФ лишилась 510 человек. Мы почти уничтожили Группу Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 13:26
ВСУ: За сутки под Бахмутом РФ лишилась 510 человек. Мы почти уничтожили Группу Вагнера - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 191 оккупанта и нанесли ранения 319 человек в районе Бахмута за минувшие сутки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, Бахмут находится на острие удара россиян, за сутки там было 188 обстрелов и 57 боевых столкновений, убит 191 захватчик, 319 человек получили ранения.
Он отметил, что по перехватам и обращениям главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина виден его конфликт с командованием РФ и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. 

"У него есть желание сохранить военно-политическую субъектность, но ему помешало мастерство ВСУ, которые почти уничтожили группировку Вагнера, они понесли значительные потери. Большая часть полегла под Бахмутом. Их бесславная история в средней перспективе закончена", — сказал Череватый. 

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Дмитро Гриниченко
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