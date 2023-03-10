ВСУ: За сутки под Бахмутом РФ лишилась 510 человек. Мы почти уничтожили Группу Вагнера

Вооруженные Силы Украины уничтожили 191 оккупанта и нанесли ранения 319 человек в районе Бахмута за минувшие сутки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, Бахмут находится на острие удара россиян, за сутки там было 188 обстрелов и 57 боевых столкновений, убит 191 захватчик, 319 человек получили ранения.

Он отметил, что по перехватам и обращениям главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина виден его конфликт с командованием РФ и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

"У него есть желание сохранить военно-политическую субъектность, но ему помешало мастерство ВСУ, которые почти уничтожили группировку Вагнера, они понесли значительные потери. Большая часть полегла под Бахмутом. Их бесславная история в средней перспективе закончена", — сказал Череватый.

6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.

Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном падении Бахмута в ближайшие дни. В ВСУ в ответ напомнили, что последняя война, к которой Альянс имел непосредственное отношение, была в бывшей Югославии.

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Дмитро Гриниченко

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