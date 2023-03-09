Силы обороны не дали россиянам окружить Бахмут, но ситуация тяжелая и динамичная – Сырский

Силы обороны совершили ряд тактических действий, чтобы не допустить окружения Бахмута, но ситуация остается очень тяжелой. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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Он подчеркнул, что оборона – это организация действий, которая строится на стратегии, дисциплине и доверии личного состава, и ее успешность зависит от интеллекта и хитрости каждого командира.

"Мы должны уметь предусматривать действия врага, имеющего количественное преимущество. Оборона Бахмута продолжается более семи месяцев. Силы обороны совершили ряд тактических действий, которые на данный момент не дали врагу взять город в оперативное окружение. Но ситуация остается очень тяжелой", – отметил Сырский.

Командующий отметил, что российские силы действуют привычными для них методами, не считая людей. Однако, как убежден Сырский, количество солдат не является решающим преимуществом или фактором победы.

"Мы понимаем тактическое значение Бахмута для врага и знаем его планы по действиям на других участках фронта. Силы обороны сейчас продолжают защищать город. Ситуация динамичная. Здесь каждый ход и решение способны кардинально ее изменить", – подчеркнул Сырский.

6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ.

Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.

Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном падении Бахмута в ближайшие дни. В ВСУ в ответ напомнили, что последняя война, к которой Альянс имел непосредственное отношение, была война в бывшей Югославии.

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Оксана Житнюк

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