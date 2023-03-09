Генсек НАТО допустил скорое падение Бахмута. ВСУ: Последний раз они воевали в Югославии

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отреагировал на высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможном падении Бахмута в ближайшие дни. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Выступая в Стокгольме 8 марта, Столтенберг сказал, что россияне пытаются компенсировать качество количеством.

"В то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней", — заявил он.

Он отметил, что оккупация города РФ не обязательно будет отражать переломный момент в войне, но подчеркнет то, что Альянс должен продолжать поддерживать Украине и не недооценивать оккупантов.

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По словам Череватого, последняя война, к которой НАТО имела непосредственное отношение, была война в бывшей Югославии, которая являлась меньшей по масштабу и применению войск.

Он отметил, что Альянс больше привык к стабилизационным и миротворческим миссиям, поэтому союзникам иногда тяжело осознать логику войны РФ против Украины, к которой они подходят чисто прагматично.

"Не понимают, что украинцы за год большой войны выработали стойкость, нестандартность действий и мощность тактических решений. НАТО нужно это изучать. Надо относиться к таким заявлениям с уважением, но они не до конца понимают – в начале войны, напомню, нам давали три дня", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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