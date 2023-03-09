ВСУ: Под Бахмутом за сутки "отминусовали" 262 оккупанта. Они уже используют БМП-1 и Т-62
09.03.2023, 12:44
Бахмут (Фото: Владимир Зеленский/Facebook)
За минувшие сутки в районе Бахмута российские оккупанты лишились 127 человек убитыми и 135 ранеными. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
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По его словам, Бахмут остается главным направлением удара РФ, за сутки на данном направлении было 128 обстрелов и 41 боевое столкновение, уничтожено 127 россиян, 135 ранены.
"Тактика — малые пехотные группы Вагнера, они мало используют бронетехнику. В последнее время усилились атаки ВДВ и механизированных частей", — сказал Череватый.
Он отметил: если в начале большой войны противник использовал модернизированную технику — БТР-82, танки Т-72, Т-80 и Т-90, то теперь под Бахмутом уже были замечены БМП-1 и танки Т-62, которые давно были сняты с вооружения и не имеют активной защиты.
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