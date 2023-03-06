Зеленский провел Ставку — Залужный поддержал продолжение и усиление обороны Бахмута
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, ключевой темой была оборона Бахмута. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Участники заседания заслушали доклады командующих оперативно-стратегических направлений о ситуации на фронтах.
Особое внимание было уделено обороне Бахмута. Оценивая ход операции в городе, Зеленский спросил главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского о дальнейших действиях на данном направлении.
Оба генерала высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте.
Также был рассмотрен вопрос поставок вооружений и их распределения по направлениям.
Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут сражаться за каждый метр земли.
- 28 февраля 2023 года генерал Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Сообщалось, что Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
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