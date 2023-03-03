Пригожин имитирует приезд в Бахмут и озвучивает ложь об "окружении" — Нацсопротивление

Формальный собственник террористической группы Вагнера Евгений Пригожин имитирует нахождение в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Центр заявляет, что Пригожин записал видео, в котором якобы утверждает об "окружении" Бахмута, но оно записано даже не на окраинах города, поскольку туда главаря террористов не пускает его охрана.

Отмечается, что судя по кадрам на видео, Пригожин записал его в Парасковиевке, которая расположена на север от Бахмута.

В ЦНС подчеркивают, что запись является частью пропагандистской кампании по распространению фейков с фронта, чтобы посеять панику и спровоцировать высшее военно-политическое руководство Украины.

Также упоминается, что Пригожин не первый раз имитирует свое нахождение на передовой — в январе он выдал фото из пещеры во Владимировке за соляные шахты в Соледаре, за который еще продолжались бои.

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Дмитро Гриниченко

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