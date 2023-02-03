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Украина объявила о подозрении Пригожину и возьмется за "вагнеровцев", которые за границей

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 10:16
Украина объявила о подозрении Пригожину и возьмется за
Евгений Пригожин (Фото – ресурс оккупантов)

Офис генпрокурора сообщил о подозрении главарю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину, а также обещает привлечь к ответственности и рядовых "вагнеровцев" – даже сбежавших за границу. Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин.

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По данным следствия, Пригожин был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненными ему лицами для дальнейшего использования их в боевых действиях в Украине. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима.

В ОГП заявили, что Пригожин непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений, он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных.

Пригожину инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины).

ОГП подчеркивает, что от ответственности не уйдут и рядовые "вагнеровцы" – даже те, кто сбежал за границу. Прокуроры уже провели допросы двух таких наемников, которые находятся в ЕС.

Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного оккупанта, находящегося в Норвегии. Запрос на проведение следственных действий в скором времени будет отправлен норвежским прокурорам.

  • По данным британской разведки, количество наемников ЧВК Вагнера, участвующих в войне РФ против Украины, на данный момент составляет около 50 000
  • По данным Politico, ЧВК Вагнера финансирует войну в Украине за счет добычи золота в Африке.
  • 26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

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Оксана Житнюк
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