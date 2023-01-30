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Заключенный из ЧВК Вагнера бежал с фронта, чтобы вернуться в тюрьму – NYT

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 13:27
Заключенный из ЧВК Вагнера бежал с фронта, чтобы вернуться в тюрьму – NYT - Фото
Эмблема ЧВК Вагнера (Фото - скриншот из видео)

Один из заключенных, завербованных Евгением Пригожиным в ЧВК Вагнера, сбежал с фронта в Украине и пытается вернуться обратно в тюрьму. Об этом он сообщил The New York Times.

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Заключенный Игорь Матюхин говорит, что сбежал из тренировочного лагеря вагнеровцев в Луганской области во время внезапной атаки на него ВСУ.

По его словам, то, что он там увидел, сильно отличалось от его представлений о ЧВК как "патриотической группы братьев". Завербованных заключенных мотивировали через страх, угрожали суммарными казнями (убийство за преступление без справедливого судебного разбирательства). Одного человека из подразделения Матюхина увели после неподчинения приказу, и больше он не возвращался, вспоминает мужчина.

По его словам, сейчас он скрывается на территории России и пытается вернуться в колонию.

Матюхин рассказал, что записался в ЧВК в ноябре, когда в его колонию в Красноярском крае прилетел Пригожин. Через несколько дней он уже находился в тренировочном лагере под Луганском.

Родственник Матюхина подтвердил, что он записался в ЧВК Вагнера.

  • Из 50 000 российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине, остались только 10 000 человек, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
  • Министерство финансов США определило ЧВК Вагнера как транснациональную преступную организацию.
Вадим Ребрина
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война чвк вагнера
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