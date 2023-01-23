Из 50 000 завербованных заключенных у ЧВК Вагнера осталось 10 000 – СМИ

Из 50 000 российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине, остались только 10 000 человек, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, сообщает Медуза.

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"По нашим данным, на конец декабря были завербованы 42-43 000 [заключенных]. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 000. Из них воюют на фронте 10 000, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", — сказала Романова.

По ее данным, дезертировать из ЧВК заключенные "со страшной силой" начали еще осенью 2022 года. Многие из них, отмечает глава проекта, бежали обратно в Россию, взяв с собой оружие. В пример она привела случай начала декабря 2022 года в Ростовской области: бывший заключенный, дезертировавший из ЧВК, открыл огонь по полицейским, ранив одного из них.

Романова также предположила, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не ведет статистики о пропавших или дезертировавших заключенных, просто записывая их всех в список погибших. Об этом, в частности, могут свидетельствовать сообщения о том, что ЧВК возвращает родственникам заключенных пустые гробы.

По данным британской разведки на 20 января, количество наемников ЧВК Вагнера, участвующих в войне РФ против Украины, составляет около 50 000.

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Вадим Ребрина

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