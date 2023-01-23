В Норвегии задержали бывшего "вагнеровца", который сбежал из РФ и хочет политубежища

В Норвегии задержали бывшего "вагнеровца" Андрея Медведева, который незаконно пересек границу этой страны и просил о политическом убежище. Об этом сообщает Nrk.no.

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По данным норвежских журналистов, Медведев задержан согласно закону об иммиграции. Также рассматривается вопрос о том, следует ли его отправить под стражу, сообщил исполняющий обязанности начальника юридического отдела иммиграционной службы полиции Йон Андреас Йохансен.

По словам бывшего "вагнеровца", ему помогли пересечь границу между Норвегией и Россией в Пасвикдалене.

В одном из интервью Медведев сказал, что опасается депортации в Россию, так как боится быть убитым, если его отправят в РФ.

По данным правозащитной организации Гулагу.нет, в декабре 2022 года к ним обратился Медведев и его товарищ, которые попросили помочь избежать расправы и "фирменной казни" Пригожина с применением кувалды.

В организации утверждают, что Медведев покинул зону боевых действий после завершения четырехмесячного контракта. Пока он воевал в рядах "вагнеровцев", он стал свидетелем многих казней и расправ над "отказниками".

Медведев был командиром одного из подразделений ЧВК и заявил, что якобы согласен давать показания против владельца ЧВК Евгения Пригожина.

По данным британской разведки, количество наемников ЧВК Вагнера, участвующих в войне РФ против Украины, на данный момент составляет около 50 000.

США признают ЧВК Вагнера "транснациональной преступной организацией". На следующей неделе Минфин США введет новые санкции против ЧВК и ее глобальных союзников.

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Оксана Житнюк

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