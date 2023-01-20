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США признают ЧВК Вагнера "транснациональной преступной организацией"

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 21:37
США признают ЧВК Вагнера
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Министерство финансов США признает подконтрольную Кремлю российскую частную военную компанию Вагнера "транснациональной преступной организацией". Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает CNN.

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На следующей неделе Минфин США также введет новые санкции против ЧВК и ее глобальных союзников.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет Вагнер, в том числе в связи с его продолжающейся серьезной преступной деятельностью", — сказал Кирби.

Ранее СМИ сообщали, что ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления оккупационных сил в Украине.

По словам Кирби, хотя США не верят, что это оборудование изменило динамику на поле боя, они ожидают новых поставок систем вооружения из КНДР в Россию.

"Поставки оружия из (Северной Кореи) являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН", — сказал Кирби, добавив, что США поделились своими разведданными с группой экспертов Совета Безопасности по санкциям против КНДР.

Также Кирби отметил, что ЧВК Вагнера становится "центром силы, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами". По его словам, разведка США предполагает, что российское министерство обороны "возражает" против массовой вербовки в ЧВК Вагнера заключенных из российских тюрем.

  • В Сербии подан судебный иск в связи с попытками вербовки граждан страны в ЧВК Вагнера.

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Вадим Ребрина
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США чвк вагнера кндр
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