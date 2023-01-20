США признают ЧВК Вагнера "транснациональной преступной организацией"

Министерство финансов США признает подконтрольную Кремлю российскую частную военную компанию Вагнера "транснациональной преступной организацией". Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает CNN.

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На следующей неделе Минфин США также введет новые санкции против ЧВК и ее глобальных союзников.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет Вагнер, в том числе в связи с его продолжающейся серьезной преступной деятельностью", — сказал Кирби.

Ранее СМИ сообщали, что ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления оккупационных сил в Украине.

По словам Кирби, хотя США не верят, что это оборудование изменило динамику на поле боя, они ожидают новых поставок систем вооружения из КНДР в Россию.

"Поставки оружия из (Северной Кореи) являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН", — сказал Кирби, добавив, что США поделились своими разведданными с группой экспертов Совета Безопасности по санкциям против КНДР.

Также Кирби отметил, что ЧВК Вагнера становится "центром силы, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами". По его словам, разведка США предполагает, что российское министерство обороны "возражает" против массовой вербовки в ЧВК Вагнера заключенных из российских тюрем.

В Сербии подан судебный иск в связи с попытками вербовки граждан страны в ЧВК Вагнера.

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Вадим Ребрина

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