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ВСУ отбили атаку "вагнеровцев" и показали "пачки" убитых россиян – видео 18+ видео

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 14:36
Видео: 54 бригада
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Бойцы 54 отдельной механизированной бригады ВСУ отбили атаку наемников ЧВК Вагнера и показали видео с ликвидированными оккупантами. Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

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Украинский военнослужащий, снявший последствия безуспешной попытки "вагнеровцев" атаковать позиции Сил обороны Украины, утверждает, что убитые россияне лежат "пачками", и предположил, что их может быть около 50-60 человек.

"Они всюду здесь, как подснежники", – прокомментировал боец.

В 54-й бригаде не уточнили, где и когда было снято видео. Известно, что россияне активно используют "вагнеровцев" в боях под Бахмутом и в других горячих точках на Донецком направлении.

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Оксана Житнюк
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война Вагнер чвк
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