Бойцы 54 отдельной механизированной бригады ВСУ отбили атаку наемников ЧВК Вагнера и показали видео с ликвидированными оккупантами. Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

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Украинский военнослужащий, снявший последствия безуспешной попытки "вагнеровцев" атаковать позиции Сил обороны Украины, утверждает, что убитые россияне лежат "пачками", и предположил, что их может быть около 50-60 человек.

"Они всюду здесь, как подснежники", – прокомментировал боец.

В 54-й бригаде не уточнили, где и когда было снято видео. Известно, что россияне активно используют "вагнеровцев" в боях под Бахмутом и в других горячих точках на Донецком направлении.

В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.

Россиянам не удается продвигаться в Бахмуте, однако они поставили себе цель выйти на границы Донецкой области до конца года, заявила замминистра обороны Маляр.

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Оксана Житнюк

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