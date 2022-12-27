Дрон ВСУ подорвал оккупанта в окопе и снял, как тот добил себя гранатой – видео 18+
Командование Десантно-штурмовых войск показало видео с дрона бойцов ВСУ, которые уничтожают российских оккупантов в их окопах сбросом туда боеприпасов. Раненый захватчик в ролике подорвал себя гранатой, "не надеясь на эвакуацию", отметили в Facebook ДШВ.
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"На видео зафиксирована филигранная работа операторов дронов одной из в/ч ДШВ по уничтожению четырех оккупантов. Как видим, один российский оккупант, получив ранение, не надеется на эвакуацию и оказание первой медицинской помощи, а заканчивает свою бессмысленную жизнь самоубийством – подрывает себя гранатой", – описали происходящее в кадре десантники.
Прикре самогубство.— uarwellian (@uarwellian) December 27, 2022
(с) ДШВ ЗСУ pic.twitter.com/Sa36uSh0ke
В конце осени Генштаб опубликовал подборку роликов 18+ со сбросами гранат и ВОГ в окопы россиян.
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