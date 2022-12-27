Дрон ВСУ подорвал оккупанта в окопе и снял, как тот добил себя гранатой – видео 18+

Командование Десантно-штурмовых войск показало видео с дрона бойцов ВСУ, которые уничтожают российских оккупантов в их окопах сбросом туда боеприпасов. Раненый захватчик в ролике подорвал себя гранатой, "не надеясь на эвакуацию", отметили в Facebook ДШВ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На видео зафиксирована филигранная работа операторов дронов одной из в/ч ДШВ по уничтожению четырех оккупантов. Как видим, один российский оккупант, получив ранение, не надеется на эвакуацию и оказание первой медицинской помощи, а заканчивает свою бессмысленную жизнь самоубийством – подрывает себя гранатой", – описали происходящее в кадре десантники.

В конце осени Генштаб опубликовал подборку роликов 18+ со сбросами гранат и ВОГ в окопы россиян.

Читайте также: Буданов: Украина вернет Крым силой и дипломатией. Красные линии меня не интересуют

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.