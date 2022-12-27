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Дрон ВСУ подорвал оккупанта в окопе и снял, как тот добил себя гранатой – видео 18+

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 11:32
Дрон ВСУ подорвал оккупанта в окопе и снял, как тот добил себя гранатой – видео 18+ - Фото
Уничтоженные сбросом СВУ с дрона россияне в Украине (скриншот)

Командование Десантно-штурмовых войск показало видео с дрона бойцов ВСУ, которые уничтожают российских оккупантов в их окопах сбросом туда боеприпасов. Раненый захватчик в ролике подорвал себя гранатой, "не надеясь на эвакуацию", отметили в Facebook ДШВ.

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"На видео зафиксирована филигранная работа операторов дронов одной из в/ч ДШВ по уничтожению четырех оккупантов. Как видим, один российский оккупант, получив ранение, не надеется на эвакуацию и оказание первой медицинской помощи, а заканчивает свою бессмысленную жизнь самоубийством – подрывает себя гранатой", – описали происходящее в кадре десантники.

В конце осени Генштаб опубликовал подборку роликов 18+ со сбросами гранат и ВОГ в окопы россиян. 

Читайте также: Буданов: Украина вернет Крым силой и дипломатией. Красные линии меня не интересуют 

Євген Пилипенко
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