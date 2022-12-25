Министерство обороны разместило в Telegram снятое с дрона видео работы 108 отдельного горно-штурмового батальона на захваченных позициях оккупантов.
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"Сегодня, когда в Украине и всем мире отмечают праздник Рождества Христова, горные штурмовики 108 отдельного горно-штурмового батальона провели рейды по позицям рашистов, в результате которых было уничтожено немало оккупантов и еще 10 взято в плен", – сказано в комментарии к видеозаписи.
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