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Минобороны показало видео с дрона, как ВСУ проводят зачистку позиций оккупантов видео

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 22:45
Фото - скриншот из видео
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Министерство обороны разместило в Telegram снятое с дрона видео работы 108 отдельного горно-штурмового батальона на захваченных позициях оккупантов.  

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"Сегодня, когда в Украине и всем мире отмечают праздник Рождества Христова, горные штурмовики 108 отдельного горно-штурмового батальона провели рейды по позицям рашистов, в результате которых было уничтожено немало оккупантов и еще 10 взято в плен", – сказано в комментарии к видеозаписи.

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Сергій Бережний
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война зачистка
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