Министерство обороны разместило в Telegram снятое с дрона видео работы 108 отдельного горно-штурмового батальона на захваченных позициях оккупантов.

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"Сегодня, когда в Украине и всем мире отмечают праздник Рождества Христова, горные штурмовики 108 отдельного горно-штурмового батальона провели рейды по позицям рашистов, в результате которых было уничтожено немало оккупантов и еще 10 взято в плен", – сказано в комментарии к видеозаписи.

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Сергій Бережний

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