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Сбросы гранат в окопы россиян от ССО ВСУ: Генштаб опубликовал подборку роликов 18+ видео

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 12:37
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Силы спецопераций ВСУ показали видео с несколькими сбросами на позиции российских оккупантов гранат и выстрелов к подствольному гранатомету. Боеприпасы закрепляют на дронах, которые зависают над окопами врага, и сбрасывают.

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Генштаб ВСУ под видео 18+ написал о "филигранном уничтожении вражеской пехоты".

"Операторы ССО без перерыва истребляют врага на занятых им позициях не только с помощью "классических" огневых средств, но и используя БПЛА", – указали там, добавив, что попытки россиян переждать обстрелы в укрытиях "на пользу им не идут".

Военнослужащие ВСУ подчеркнули: "Кара с небес достает каждого, кто посягает на волю украинцев".

В комментариях к видео норвежский пользователь написал, что "обычно делать такие вещи было бы жестоко, и было бы ужасно смотреть это видео, но в нынешней ситуации делать это нужно и правильно. Это фантастически хорошая работа по восстановлению мира, свободы и демократии. Когда нежелательные гости отказываются уйти добровольно, их необходимо "уйти" другими способами".

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Євген Пилипенко
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