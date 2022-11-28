Макеев в эфире немецкого ТВ: Нам нужны ваши трансформаторы, танки и ПВО

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев обратился в эфире ZDF к правительству Германии с просьбой передавать генераторы и трансформаторы, чтобы иметь возможность бьістро "поднимать" энергосистему Украины после российских ракетніх ударов. Он также добавил, что ВСУ по-прежнему ждут от союзников отмашки на поставки современных танков и другой бронетехники.

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"Нам нужны генераторы и трансформаторы, которые особенно страдают от российских ракетных атак", – сказал он.

Дипломат напомнил немецкой аудитории, что Украине нужно больше боевых машин пехоты и танков, причем западного образца.

Посол сказал, что "мы в доверительном диалоге с правительством [ФРГ]" насчет этого.

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"Нам нужно оружие, чтобы выиграть эту войну. Нам очень нужна эта поддержка со стороны Германии. Нам нужны системы ПВО и оружие, чтобы защитить себя и мир в Европе. Немецкое оружие спасает жизни", – напомнил Макеев и призвал союзников передать больше отлично зарекомендовавших себя в Украине систем ПВО IRIS-T SLM.

Он подчеркнул, что победой Украина будет считать освобождение всей своей территории, которая была захвачена российскими оккупантами с 2014 года.

Канцлеру Шольцу "становится все очевиднее – РФ не только не должна выиграть войну, но и не выиграет".

В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох. Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.

Євген Пилипенко

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