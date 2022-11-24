Надо согласовать со всем НАТО: Германию смутило предложение Польши о передаче Patriot
Глава минобороны Германии Кристин Ламбрехт прокомментировала предложение Польши направить немецкие комплексі ПРО Patriot непосредственно в Украину. Об этом сообщает CNN.
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Ламбрехт завила, что использование систем обороны НАТО за пределами территории Альянса должно быть согласовано со всеми государствами-членами.
"Для нас важно, чтобы Польша могла рассчитывать на союзников, которые будут поддерживать друг друга, даже в трудные времена, и особенно поддерживать Польшу в ее уязвимом положении", — сказала Ламбрехт.
Она заявила, что "системы Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО", и поэтому их можно было установить в Польше, а предложения, которые выходят за рамки взаимодействия внутри блока, должны предварительно обсуждаться со всеми его членами.
- После падения ракет в Польше Германия предложила Варшаве разместить принадлежащие ФРГ американские комплексы Patriot на ее границах.
- 23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава правящей партии Ярослав Качиньский предложили Германии разместить Patriot в западной части Украины.
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