Надо согласовать со всем НАТО: Германию смутило предложение Польши о передаче Patriot

Глава минобороны Германии Кристин Ламбрехт прокомментировала предложение Польши направить немецкие комплексі ПРО Patriot непосредственно в Украину. Об этом сообщает CNN.

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Ламбрехт завила, что использование систем обороны НАТО за пределами территории Альянса должно быть согласовано со всеми государствами-членами.

"Для нас важно, чтобы Польша могла рассчитывать на союзников, которые будут поддерживать друг друга, даже в трудные времена, и особенно поддерживать Польшу в ее уязвимом положении", — сказала Ламбрехт.

Она заявила, что "системы Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО", и поэтому их можно было установить в Польше, а предложения, которые выходят за рамки взаимодействия внутри блока, должны предварительно обсуждаться со всеми его членами.

После падения ракет в Польше Германия предложила Варшаве разместить принадлежащие ФРГ американские комплексы Patriot на ее границах.

23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава правящей партии Ярослав Качиньский предложили Германии разместить Patriot в западной части Украины.

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Сергій Бережний

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