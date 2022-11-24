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Надо согласовать со всем НАТО: Германию смутило предложение Польши о передаче Patriot

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 20:27
Надо согласовать со всем НАТО: Германию смутило предложение Польши о передаче Patriot - Фото
Кристин Ламбрехт (Фото - EPA)

Глава минобороны Германии Кристин Ламбрехт прокомментировала предложение Польши направить немецкие комплексі ПРО Patriot непосредственно в Украину. Об этом сообщает CNN

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Ламбрехт завила, что использование систем обороны НАТО за пределами территории Альянса должно быть согласовано со всеми государствами-членами.

"Для нас важно, чтобы Польша могла рассчитывать на союзников, которые будут поддерживать друг друга, даже в трудные времена, и особенно поддерживать Польшу в ее уязвимом положении", — сказала Ламбрехт.

Она заявила, что "системы Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО", и поэтому их можно было установить в Польше, а предложения, которые выходят за рамки взаимодействия внутри блока, должны предварительно обсуждаться со всеми его членами.

Читайте также: Разбор | Patriot для Украины. Что предлагает Польша и как это ПВО поможет в войне с Россией

Сергій Бережний
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Германия польша нато Patriot Кристин Ламбрехт
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