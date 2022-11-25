Германия заявила, что предложение Польши передать ВСУ комплексы Patriot было неожиданным

Германия удивлена польским ответом на предложение Берлина о передаче Польше ЗРК Patriot, в котором Варшава предложила отправить эти батареи ППО Украине. Об этом заявил Rzeczpospolitą посол ФРГ в Польше Томас Баггер, добавив, что для Берлина это предложение стало неожиданностью.

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По его словам, польское правительство знает разницу между территорией НАТО и территорией стран, которые не входят в Альянс.

Потому что в случае, если бы ФРГ пошла на предложение из Варшавы, ЗРК пришлось бы укомплектовать немецкими военными, отметил дипломат, а это противоречит политике Берлина и НАТО в целом о неучастии (непосредственном) в этой войне.

"Эти ЗРК – часть обороноспособности НАТО, сейчас просто нереально использовать их за пределами этой территории", – заявил Баггер.

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Он признал, что Германию застало врасплох предложение из Варшавы.

Когда Баггера спросили, знал ли заранее о польском решении генерал США (главнокомандующий войсками НАТО в Европе), который заведует развертыванием ЗРК, дипломат ответил: "Это разговоры, которые велись на другом уровне, чем мой. Посольство Германии в Варшаве не участвовало".

На уточняющий вопрос, закрыта ли теперь тема передачи "Пэтриотов" Силам обороны Украины, посол ФРГ сказал, что Берлин сейчас "оценивает ответ Польши".

"Я не хочу спекулировать, будем ли мы продолжать говорить об этом. <...> Так или иначе, Германия уже поставила Украине очень современную систему ПВО IRIS-T SLM. Украинцы это очень ценят", – добавил он.

СПРАВКА. ЗРК Patriot – американская система ПРО/ПВО. Польша . ЗРК Patriot – американская система ПРО/ПВО. Польша выбрала ее в качестве основы для щита средней дальности весной 2015 года. До конца 2022-го две батареи (16 пусковых установок) должны быть поставлены армии Польши. Сейчас в Польше дислоцированы две батареи армии США. У бундесвера было 36 батарей Patriot во времена холодной войны, сейчас – 12 (две из них – в Словакии).

Издание отмечает, что его собеседники среди экспертов считают, что обучение украинских военных использованию этой техники займет несколько месяцев (польские изучают ее на базе США на девятимесячном курсе).

Также в любом случае согласие на отправку ЗРК в Украину должны дать в Вашингтоне.

В конце октября 2022 года военные ВСУ заявили, что IRIS-T SLM показала 100% результат, "хотим, чтобы немцы нарастили производство".

В начале ноября Берлин передал Украине дополнительный боезапас для IRIS-T SLM, так как первоначальный был быстро растрачен из-за массированных ракетных ударов страны-террориста РФ.

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Євген Пилипенко

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