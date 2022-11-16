Воздушные силы о потребностях в ПВО: Надеемся на Patriot и больше NASAMS, они у 12 стран

Украина надеется получить больше зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые есть на вооружении 12 стран, а также системы Patriot, поставки которых пока не были одобрены. Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью DW.

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На вопрос о том, какие именно системы нужны для усиления защиты украинского неба, Игнат сказал, что Воздушные силы ожидают дополнительных комплексов Iris-T, но неизвестно, когда они поступят, так как продолжается их производство.

"NASAMS находится на вооружении 12 стран. Поэтому, на мой взгляд, эти страны могли бы предоставить эти системы. Также мы надеемся на систему Patriot", – сказал спикер Воздушных сил.

Он подчеркнул, что в последнее время процент сбитых российских ракет увеличился, в первую очередь, благодаря профессионализму и опыту украинских войск, так как большинство систем противовоздушной обороны, которые есть у Украины сейчас, – это комплексы советского производства. Также, по его словам, на результат повлияли новые подходы к применению вооружения, разведка, анализ информации.

"Существенным фактором является предоставление оружия нашими западными партнерами. Его хоть и немного, но оно работает. Так, вчера из 10 пусков NASAMS сбил 10 воздушных целей. IRIS-T почти полностью отрабатывает при ракетных атаках. Также самоходные зенитные установки Gepard, Avenger, Aspide. В ближайшее время заработает комплекс Hawk. Он морально устаревший, но сможет сбивать крылатые ракеты и дроны", – сказал Игнат.

Тем не менее, по его словам, Украине до сих пор "катастрофически не хватает" средств ПВО, потому украинские силы перекрывают определенные районы, постоянно перемещаются и маневрируют для защиты воздушного пространства.

15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме Крыма. В основном россияне били по критической инфраструктуре, без света остались около 7 млн домов.

Россияне запускали ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов Ту-95 и Ту-160. Также армия РФ била "Калибрами" из акватории Черного моря.

Украинские силы ПВО сбили 73 из более 90 запущенных вражеских ракет, а также 10 из 10 "шахедов".

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Оксана Житнюк

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